Cette fiction, réalisée à partir d'extraits de films X et d'images d'archives des années 70, retrace l'histoire d'une parenthèse enchantée, de la pilule à l'apparition du sida (1967-1982). Ces années de chamboulement des mœurs et de la société sont envisagées à travers la vie d'un couple, celui de Richard et Brigitte. Le 31 décembre 1982, Richard écoute en effet les vœux de François Mitterrand qui s'adresse à ceux qui souffrent. Il vient de perdre sa femme Brigitte, victime d'un virus encore inconnu. Il décide alors de raconter son histoire… © MONEYPENNY PRODUCTIONS