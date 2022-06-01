Bullbuster
Bullbuster
m6replay

Après avoir conçu le robot Bullbuster, l'ingénieur Tetsurô Okino est transféré chez Hato Industries, une entreprise spécialisée dans l'éradication de nuisibles, et plus particulièrement des Kyojû, de mystérieuses créatures menaçant la population locale. L'échec n'est pas permis : en tant que petite entreprise, les ressources financières sont limitées. Tetsurô va donc devoir concilier ses idéaux avec la réalité économique du terrain ... © P.I.C.S.·KADOKAWA／Namidome Industry Movie Production Department

Série | Animé | SF & Fantastique

