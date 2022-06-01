Cancer : la vie devant
Cancer : la vie devant
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Un jour, on vous annonce un cancer. Le mot tombe. Il coupe le souffle. Et puis, la vie continue. Le cancer traverse la vie mais ne l’efface pas. Pendant que beaucoup l’assimilent encore à une condamnation, la médecine change la donne : aujourd’hui, 67 % des cancers se guérissent, et ce chiffre grimpera à 80 % en 2040. Demain, nous vivrons dans un monde « sans cancers incurables ». Une révolution scientifique est en marche ! Et elle appelle une autre révolution, celle de notre regard sur la maladie. Des personnalités - Florent Pagny, Carla Bruni, Jarry, Yaël Braun-Pivet, Alice Detollenaere et Camille Lacourt entre autres - ainsi que des anonymes racontent leur traversée intime, sans tabou ni faux-semblant. © Ever Prod

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Documentaire | Société | Emission

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