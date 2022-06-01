Sur deux continents, quatre femmes et un homme sont victimes de cyberviolences extrêmes : Laura Boldrini, la femme politique la plus harcelée d’Italie, Kiah Morris, politicienne afro-américaine de l’État du Vermont qui a été forcée de démissionner après avoir été harcelée et menacée en ligne par des membres de l’extrême droite, Marion Seclin, YouTubeuse française ayant reçu plus de 40 000 messages sexistes incluant des menaces de viol et de mort, Laurence Gratton, jeune enseignante québécoise harcelée depuis 5 ans par un ancien collègue de classe, et Glen Canning, père de Rehtaeh Parsons, jeune fille qui s’est enlevé la vie à la suite d’un viol dont les images se sont propagées jusqu’à devenir virales sur la toile. Abandonnés par les forces de l’ordre, la classe politique et les géants du web qui engrangent des milliards avec la haine, ils décident de se battre et de ne plus se taire. © La Ruelle Films MMXXII 9212-5913 Québec Inc.