Émission 2

Nous sommes près de 5 millions à prendre la route des vacances chaque été. Le moyen le plus rapide et le plus sûr pour rejoindre sa destination, c’est l’autoroute. Mais lors des grands chassés-croisés, L’A7 et l’A9, les deux autoroutes du soleil, sont loin d’être un long fleuve tranquille. Pour débloquer la situation, des professionnels de la route risquent leur vie pour sauver la nôtre. Au milieu des kilomètres de bitume, les aires d’autoroute sont de véritables oasis pour les voyageurs. Toutes rivalisent d'ingéniosité pour attirer les clients et les faire dépenser toujours plus. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi des professionnels et des familles sur la route des vacances pour vous faire découvrir la vie secrète des autoroutes ! © TONY COMITI PRODUCTIONS