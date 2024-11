Documentaire | Série documentaire | Emotion À Farébersviller en Moselle, Alexandre et Bryan sont responsables du rayon le plus visité du magasin : les fruits et légumes. Et chaque jour, les deux hommes font face à un problème de taille dans la grande distribution, "le tripotage" : pour choisir leurs produits, les clients n'hésitent pas à les toucher. Une habitude lourde de conséquences car les fruits et légumes abîmés par ces manipulations finissent à la poubelle. Quelles solutions Alexandre et Bryan vont-ils adopter pour lutter contre ce gaspillage alimentaire ? À l’ouest de la France sur l’île d’Oléron, Florian, le directeur du magasin, dévoile aujourd’hui une nouvelle facette de sa personnalité : il est auteur de romans policiers à succès. À l’occasion de la sortie de son 4e ouvrage, Florian organise une séance de dédicaces, espérant ainsi faire venir un maximum de clients dans son magasin. Hélène et Julien, les gérants de l’hyper de Gonfreville-l’Orcher près du Havre, ont organisé une surprise à leurs salariés : une partie de laser game géante à l’intérieur de leur magasin. Une bonne occasion de créer du lien entre les employés mais aussi de les motiver à être encore plus performants !