C'est quoi ce papy ?
C'est quoi ce papy ?
gulli

Aurore, la plus déjantée des mamies, fait une chute spectaculaire lors d'une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d'un mystérieux Gégé… qui pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits-enfants décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu'ils croient être leur papy. Mais quand mamie rencontre papy, la famille n'est pas au bout de ses surprises ! © Gulli

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Jeunesse | Film jeunesse | Pour les grands enfants

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