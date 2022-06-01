Domino masters
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gulli

Que la fête commence

16 trios de passionnés s'affrontent pour décrocher le titre suprême de Domino Master et remporter 100 000 dollars. Chaque équipe dispose d'un million de pièces et d'une débordante créativité pour concevoir des installations aussi artistiques que techniques. Précision, patience et sens du spectacle sont de mise car si une seule pièce tombe trop tôt, ce sont des heures de travail qui s'effondrent en un instant. Quelle équipe décrochera le titre tant convoité de Domino master ? © Gulli

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Jeunesse | Pour les grands enfants | Emission

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