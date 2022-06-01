Charlie's angels : les anges se déchaînent
Charlie's angels : les anges se déchaînent
6play

Lorsque les témoins protégés par le gouvernement commencent à tomber comme des mouches, c'est que quelqu'un a mis la main sur deux anneaux qui, une fois rassemblés, révèlent la liste cryptée de ceux qui ont contribué à faire arrêter les plus grands criminels. Pour les récupérer, Charlie envoie ses trois armes secrètes. Tous les talents et le charme des trois femmes ne suffiront pas à percer le mystère. Elles vont devoir affronter une personne qui fut jadis dans leur camp... © SONY

S'abonner

Film | Comédie | Action

Vous aimerez aussi...

  • Les incroyables talents sont éternels
    m6replay
  • Desperate Housewives
    tevareplay
  • La France a un incroyable talent, ça continue
    m6replay
  • Enquêtes criminelles
    w9replay
  • Capitaine Marleau
    parispremierereplay
  • La France a un incroyable talent
    m6replay
  • MacGyver
    gulli
  • Tout Beau, Tout N9uf
    w9replay
  • Elementary
    m6replay
  • Scènes de ménages
    m6replay
  • Un dîner presque parfait
    gulli
  • Tous en cuisine : la recette du jour
    m6replay