Lorsque les témoins protégés par le gouvernement commencent à tomber comme des mouches, c'est que quelqu'un a mis la main sur deux anneaux qui, une fois rassemblés, révèlent la liste cryptée de ceux qui ont contribué à faire arrêter les plus grands criminels. Pour les récupérer, Charlie envoie ses trois armes secrètes. Tous les talents et le charme des trois femmes ne suffiront pas à percer le mystère. Elles vont devoir affronter une personne qui fut jadis dans leur camp... © SONY