Clint Eastwood n'est pas un acteur, il n'est pas un réalisateur non plus. Malgré les dizaines de films que Clint Eastwood compte à son actif, devant et derrière la caméra, l'homme au poncho a dépassé son statut et explose les cadres du grand et du petit écran. D'un charisme hors norme et d'un talent qui n'est plus à prouver, Clint est tout simplement devenu une légende. De celles qui traversent les décennies et sur lesquelles le temps n'a plus vraiment prise, il n'y a guère que les rides qui témoignent de l'horloge qui tourne inexorablement... © MEDIAWAN