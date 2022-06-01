À la Cigale Alors qu’elle débarrasse l’appartement de son père disparu, Virginie nous fait entrer dans une ronde de cartons remplis de souvenirs et de surprises. Au fil de l’histoire qu’elle nous conte, apparaissent des objets qui la projettent à diverses périodes de sa vie : l’enfance, l’adolescence ou la vieillesse - qu’elle ne veut surtout pas côtoyer - et même la « glissade » de son papa, comme elle l’appelle si délicatement. Finalement, nous expérimentons tous ces mêmes étapes de la vie. © SUPERMOUCHE PRODUCTIONS