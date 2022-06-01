Max est un chien gâté qui se plaît bien dans sa vie confortable new-yorkaise jusqu'à ce que son maître ramène Duke, un canin géant et turbulent. Pendant leur balade quotidienne, ils rencontrent un groupe de chats de rue féroces et se retrouvent dans un camion qui est destiné à la fourrière. Les deux sont bien chanceux quand un lapin rebelle les sauve de la captivité. En échange, ce dernier demande que Max et Duke rejoignent sa bande d'animaux domestiques abandonnés. © Gulli