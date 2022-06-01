Sur une île paradisiaque, trois femmes d’expérience posent leurs valises avec une seule idée en tête : enfin trouver l’amour. Leur point commun ? Des histoires sentimentales décevantes, et une attirance assumée pour les hommes plus jeunes. Dès leur arrivée, Cougar Island va tenir toutes ses promesses : de jeunes hommes séduisants, célibataires, prêts à les rencontrer. Entre complicité, séduction et lâcher-prise, Sandra, Estefania et Lia se laissent porter par l’intensité et le frisson qu’elles étaient venues chercher. Mais un matin, tout bascule. Les jeunes hommes disparaissent. À leur place ? Ceux qu’elles ont toujours évités. Ceux qu’elles ne voulaient surtout pas rencontrer : des hommes de leur âge. Face à cette situation inattendue, les certitudes vacillent. Au bout de l’aventure, une seule question demeure : l’amour a-t-il vraiment un âge ? © STUDIO 89