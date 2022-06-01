Coupe d'Afrique des Nations de football
Pays hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire est en finale contre toute attente. Malgré deux défaites en phase de poules et un changement d'entraîneur au cours de la compétition, les Éléphants repoussent les limites de l'impossible. Pour la finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, en direct du stade Alassane-Ouattara d'Abidjan, ils affronteront les Super Eagles nigérians, entraînés par José Peseiro et déjà triple champions d'Afrique ! © UEFA

Sport | Football

Grande finale de la CAN

