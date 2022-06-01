Crime dans le Luberon
Crime dans le Luberon
Lors d'une battue, Pascal Achard, un chasseur d'une quarantaine d'années, est abattu. Il ne s'agit pas d'un accident. Le vice-procureur Elisabeth Richard mène l'enquête pour la première fois avec le capitaine de gendarmerie Charles Jouanic, épaulée de l'adjudante-chef Caroline Martinez. En plongeant dans la vie de Pascal, les enquêteurs mettent au jour le profil sombre d'un homme séducteur et manipulateur. Leurs recherches vont les conduire à faire éclater de très anciens secrets familiaux... © FILMS ET PICTURE

