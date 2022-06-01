Disney, Harry Potter, Jurassic Park : la vie rêvée des Français d'Orlando
Disney, Harry Potter, Jurassic Park : la vie rêvée des Français d'Orlando
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Vivre toute l’année au cœur d’un conte de fées ! C’est le choix qu’ont fait plus de cinq-mille Français partis vivre à Orlando, aux États-Unis. Avec ses dizaines de parcs d’attractions, ses restaurants à thème, ses innombrables hôtels, cette ville de Floride est aujourd’hui la capitale mondiale du divertissement. Dans sa banlieue se trouve même la ville idéale, Celebration, sortie tout droit de l’imagination de Disney. Portée par ce géant des loisirs et son principal concurrent Universal, Orlando connaît un essor fulgurant. Le chômage y est quasi inexistant et son université est la deuxième plus grande du pays. © Impala Production

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Documentaire | Société

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