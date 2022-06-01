Donovan magicien bluffe les stars (1/6)
Donovan magicien bluffe les stars (1/6)
6terreplay

Donovan, jeune prodige de la magie, s’est rapidement imposé comme l’un des illusionnistes les plus talentueux de sa génération. Sa notoriété grandissante en Belgique l’a propulsé sur la scène internationale, lui permettant de côtoyer et d’éblouir les plus grandes célébrités. Dans son émission « Donovan magicien bluffe les stars », l’illusionniste de 22 ans repousse les limites de son art en surprenant des personnalités de renom. Ce show exceptionnel, divisé en plusieurs épisodes, nous emmène entre Bruxelles et Paris, où Donovan déploie tout son talent pour émerveiller artistes et sportifs. Dans cet épisode, Donovan enchaîne les rendez-vous entre Bruxelles et Paris pour tenter de surprendre Garou, Kev Adams, Yannick Noah, Jérémy Ferrari, McFly et Carlito, Malik Bentalha, Gad Elmaleh et Michel Drucker. © RTL TVI (BELGIQUE)

Voir la vidéo

Divertissement | People

Les dernières émissionsLes dernières émissions

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • 66 minutes
    m6replay
  • Donovan magicien bluffe les stars (5/6)
    6play
  • Donovan magicien bluffe les stars (4/6)
    6terreplay
  • Mon amoureux de Noël
    w9replay
  • La petite histoire de France
    w9replay
  • Un jour, un doc week-end
    m6replay
  • Jamie a des tentacules
    gulli
  • Les grosses têtes
    parispremierereplay
  • Un jour, un doc
    m6replay
  • Un Noël sur glace
    6play
  • Bob l'éponge
    gulli
  • Déco ou négo
    tevareplay