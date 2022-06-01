Donovan magicien : spéciale ski
Donovan magicien : spéciale ski
Donovan a décidé de se mettre en danger et de tenter l'impossible : faire des tours à la montagne ! Un défi incroyable dans des conditions très difficiles pour un magicien : il fait froid, humide et faire des tours de magie avec des moufles n'est pas chose aisée. Donovan va donc devoir redoubler de créativité pour surprendre les gens. Tout y passera : les plans des pistes, les sticks à lèvres, les forfaits de ski, les moniteurs de ski... Une chose est sûre, Donovan est meilleur magicien que skieur ! © RTL TVI (BELGIQUE)

Divertissement | Documentaire

