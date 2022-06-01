En quête d'ovocytes

Ashley Chevalier anime une table ronde pour poursuivre la discussion sur la congélation d’ovocytes en France. Malgré la loi du 02 août 2021 qui permet cet acte pour les Françaises entre 29 et 37 ans, une réalité alarmante subsiste : la congélation d’ovocytes, véritable espoir face à l’horloge biologique, reste un parcours semé d’embûches, avec des délais d’attente de 10 à 12 mois avant même la prise en charge médicale et jusqu’à 4 ans avant la ponction. Autour de la table, des femmes ayant déjà congelé leurs ovocytes mais aussi des experts, médecins et politiques pour décrypter les blocages ainsi que les enjeux sociaux et politiques d’un droit fondamental, mais encore trop peu accessible. © C PRODUCTIONS