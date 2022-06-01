Nuremberg : les nazis face à leurs crimes
Nuremberg : les nazis face à leurs crimes
Nuremberg, 20 novembre 1945. Dans une ville en ruine, six mois à peine après la capitulation allemande, s'ouvre le procès des criminels nazis. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Union Soviétique sont réunis pour rendre une justice exemplaire en réponse aux « crimes contre l'humanité ». Sur le banc des accusés, vingt-deux dignitaires nazis, parmi lesquels Hermann Göring, Rudolph Hess, Joachim von Ribbentrop et Wilhem Keitel. Tous plaident non coupable malgré les atrocités commises. © M6 DA

