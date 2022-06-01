Magda Goebbels, la première dame du IIIe Reich
Magda Goebbels, la première dame du IIIe Reich
Le 1er mai 1945, dans le bunker d’Adolf Hitler enterré sous Berlin, Magda Goebbels empoisonne ses six enfants. Avant de se donner elle-même la mort, elle justifie son geste dans une lettre : « La vie sans Adolf Hitler ne vaut pas d’être vécue ». Comment Magda Goebbels, jeune femme émancipée, élevée par un beau-père juif, est-elle devenue cette fanatique-là ? Au fil d’une enquête historique mêlant témoignages des proches et interviews de spécialistes, s’appuyant sur des images d’archives exceptionnelles, le documentariste Antoine Vitkine nous fait entrer dans l’intimité de celle qui fut la véritable première dame du IIIe Reich. © LA COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES

