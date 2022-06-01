Das Reich, une division SS en France
parispremierereplay

Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. Au même moment, la division blindée SS Das Reich, basée près de Montauban, se dirige vers le Nord afin de mettre un terme à l'activité des maquis et de se jeter dans la bataille de Normandie. La Résistance et les agents des opérations spéciales parachutés par Londres s'emploient coûte que coûte à retarder sa progression. À travers des images d'archives, retour sur ce face-à-face déterminant entre la Résistance et les blindés allemands. © ZED

Documentaire | Histoire

