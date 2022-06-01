Kevin Wendell Crumb - l'homme aux multiples personnalités - est activement recherché suite aux événements meurtriers perpétrés par les plus sombres de ses entités. Quand le mystérieux justicier de la ville, David Dunn, est sur le point de le stopper, tous deux sont arrêtés et placés sous l'autorité du Docteur Ellie Staple. Éminente psychiatre traitant les troubles mégalomaniaques, son troisième patient n'est autre qu'Elijah Price, alias M. Glass... © WALT DISNEY COMPANY (THE)