Le Caffe Boa

Pour sauver des restaurants, Gordon Ramsay troque ses couteaux de chef contre un véhicule de surveillance et un logiciel espion de pointe. Grâce à une source secrète infiltrée et après inspection nocturne des lieux sous lumière ultraviolette, le chef confronte le personnel aux preuves recueillies. Chaque mission vise à transformer tant l'établissement que le personnel, car les améliorations matérielles seront vaines sans une évolution profonde des pratiques professionnelles. FOX ENTERTAINMENT GLOBAL, LLC