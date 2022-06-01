Gordon Ramsay : mission extrême
Gordon Ramsay : mission extrême
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Le Caffe Boa

Pour sauver des restaurants, Gordon Ramsay troque ses couteaux de chef contre un véhicule de surveillance et un logiciel espion de pointe. Grâce à une source secrète infiltrée et après inspection nocturne des lieux sous lumière ultraviolette, le chef confronte le personnel aux preuves recueillies. Chaque mission vise à transformer tant l'établissement que le personnel, car les améliorations matérielles seront vaines sans une évolution profonde des pratiques professionnelles. FOX ENTERTAINMENT GLOBAL, LLC

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Divertissement | Cuisine

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