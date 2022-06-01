Il était une fois Disney & la France
De loin, on a l’impression qu’il n’y pas plus américain que les studios Disney. En y regardant de plus près, on s’aperçoit que les dessins animés de la marque aux grandes oreilles n’ont eu de cesse de promouvoir une culture et un esprit européens, et surtout français, mettant en valeur notre patrimoine de manière insoupçonnée. Dans cette immense machine à rêve qu’est Disney, la France est partout : de « Ratatouille » aux « Aristochats », de « La Belle au bois dormant » au « Bossu de Notre-Dame » ou « La Belle et la Bête », c’est toute une partie de notre patrimoine qui s’est propagée dans les foyers du monde entier grâce au succès de ces dessins animés devenus des classiques indémodables. Dans l’univers Disney, la France tient donc une place de choix ! Les plus grands succès Disney sont, à l’origine, des histoires françaises. Walt Disney lui-même a vécu une véritable histoire d’amour avec notre pays qui a marqué à tout jamais le cinéma d'animation. La France de Walt Disney : un voyage fascinant des deux côtés de l’Atlantique. © C PRODUCTIONS

Documentaire | Cinéma | Culture

