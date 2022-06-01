Independence day
Independence day
6play

Les radars du Pentagone détectent la présence d'un immense vaisseau spatial en route pour la Terre. Peu après, l'informaticien David Levinson intercepte un ordre d'attaque sous forme de compte à rebours, émis par les extraterrestres. Grâce à son ex-épouse Constance, conseillère à la Maison Blanche, il parvient à prévenir le président Thomas J. Whitmore du danger qui menace la Terre. Ce dernier veut éviter de paniquer et charge le capitaine Steven Hiller de mener l'assaut. THE WALT DISNEY COMPANY

Voir la vidéo

Film | SF & Fantastique | Film américain

Vous aimerez aussi...

  • Teen wolf
    m6replay
  • Made for love
    m6replay
  • The craft : les nouvelles sorcières
    m6replay
  • Bitten
    m6replay
  • Stargate universe
    m6replay
  • Wolf pack
    m6replay
  • Arcadia
    m6replay
  • Beacon 23
    w9replay
  • Les aventures de Flynn Carson : le trésor du roi Salomon
    m6replay
  • Les aventures de Flynn Carson : Le secret de la coupe maudite
    m6replay
  • Buffy contre les vampires
    m6replay
  • Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
    6terreplay