Les radars du Pentagone détectent la présence d'un immense vaisseau spatial en route pour la Terre. Peu après, l'informaticien David Levinson intercepte un ordre d'attaque sous forme de compte à rebours, émis par les extraterrestres. Grâce à son ex-épouse Constance, conseillère à la Maison Blanche, il parvient à prévenir le président Thomas J. Whitmore du danger qui menace la Terre. Ce dernier veut éviter de paniquer et charge le capitaine Steven Hiller de mener l'assaut. THE WALT DISNEY COMPANY