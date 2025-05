Sa femme Christine étant sortie, Simon Andrieu, professeur de mathématiques, passe la soirée à corriger des copies tout en s'enivrant et en contemplant ses trains électriques au sous-sol de leur maison. Belle Sherman, la sœur d'une amie anglaise de Christine que le couple héberge, rentre alors du cinéma et se retire dans sa chambre. Le lendemain, Belle est retrouvée morte, étranglée sur son lit… © FILMS ET PICTURE