Revivez les meilleurs moments de la Coupe du Monde de la FIFA 1998™, un tournoi aussi imprévisible qu'enivrant, marqué par les buts exceptionnels de Sunday Oliseh, Michael Owen et Dennis Bergkamp, par l'efficacité de Gabriel Batistuta, Marcelo Salas, Davor Šuker et Christian Vieri, par des séances de tirs au but dramatiques et par le conte de fées de la Croatie. Le tournoi semblait voué au Brésil du phénomène Ronaldo, mais c'est finalement la France de Zidane qui a été sacrée. FIFA