Sept matches pour la gloire
Sept matches pour la gloire
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Des buts en or à la finale rêvée de Ronaldo, revivez une Coupe du Monde de la FIFA™ historique : la première en Asie et la première à avoir été co-organisée par deux nations. Composé d'images exclusives, ce film vous emmène dans les vestiaires, sur le terrain et dans tous les recoins de ce tournoi inoubliable. Écoutez les témoignages de quelques-uns des héros de Japon/Corée 2002, dont Il Fenomeno lui-même, et revivez les meilleurs moments de cette édition magique, à travers les exploits de David Beckham, Michael Ballack et Landon Donovan. FIFA

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Documentaire | Football

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