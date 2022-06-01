Avec de l'humour, des coiffures uniques, un Pape qui voulait autrefois devenir gardien de but et des images de matches inédites, revivez l'histoire captivante du Mondial italien de 1990 remporté par l'Allemagne de l'Ouest. Au programme : la "main de Dieu 2" de Diego Maradona, l'excentricité de René Higuita, le style inimitable de Paul Gascoigne, les célébrations de Roger Milla et une tentative audacieuse de diviser Naples, sans oublier les succès spectaculaires de la RFA sur les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Argentine... FIFA