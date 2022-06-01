Soccer shoot-out
Soccer shoot-out
6play

Avec de l'humour, des coiffures uniques, un Pape qui voulait autrefois devenir gardien de but et des images de matches inédites, revivez l'histoire captivante du Mondial italien de 1990 remporté par l'Allemagne de l'Ouest. Au programme : la "main de Dieu 2" de Diego Maradona, l'excentricité de René Higuita, le style inimitable de Paul Gascoigne, les célébrations de Roger Milla et une tentative audacieuse de diviser Naples, sans oublier les succès spectaculaires de la RFA sur les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Argentine... FIFA

Voir la vidéo

Documentaire | Football

Vous aimerez aussi...

  • Sept matches pour la gloire
    6play
  • La Coupe de la gloire
    6play
  • Goal !
    m6replay
  • After Diego
    6play
  • The contenders 2026
    m6replay
  • Football - Équipe de France Féminine
    w9replay
  • Coupe du Monde de la FIFA 2026
    m6replay
  • En route vers la Coupe du monde de la FIFA 2026
    m6replay
  • Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025
    m6replay
  • L'odyssée de l'OM : le jour où Marseille a basculé.
    m6replay
  • Maradona par Kusturica
    m6replay
  • The united way
    m6replay