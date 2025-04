Il y aura bientôt plus de décès que de naissances en France. Pourquoi ne faisons-nous plus d’enfants ? Que s’est-il passé ? Jérôme Fourquet nous explique tout à l’aide d’archives de la télévision des années 1970 et 1980 : comment la France a favorisé l’immigration avant de s’efforcer de la limiter ? Comment les politiques tentent d’augmenter la natalité mais aussi les avancées médicales, les mouvements féministes, la nouvelle place des enfants dans la société ? Des spécialistes nous racontent la libération sexuelle, l’arrivée des maisons de retraite, la chute de la natalité et les conséquences sur nos retraites et l’organisation de notre système de santé. Winter productions