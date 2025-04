Il n’y a pas si longtemps, beaucoup de Français refusaient de mettre la ceinture de sécurité en voiture et affirmaient qu’on pouvait prendre le volant après un repas bien arrosé. Comment « la bagnole » a changé la France ? Avec elle, se sont développés les banlieues, les supermarchés, les lotissements. Pour elle, on a bétonné la France. « La bagnole » a façonné l’industrie française. Pourquoi les centres-villes n’en veulent plus ? Pourquoi les gilets jaunes la défendent-ils ? Winter productions