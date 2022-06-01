La grosse rigolade
Avec La Grosse Rigolade, l’émission 100 % humour dans laquelle tout peut arriver, Cyril Hanouna orchestre un show exceptionnel, entouré de complices prêts à raconter leurs meilleures blagues. Entre improvisations délirantes et fous rires incontrôlables, rendez-vous pour un moment de pure folie télévisuelle. La Grosse Rigolade promet une véritable décharge de bonne humeur à partager. Le mot d’ordre : rire ensemble, fort et sans modération. Parce qu’en 2025, le meilleur remède à tout, c’est encore… une grosse rigolade ! © H2O

Divertissement | Talk show | Humour

