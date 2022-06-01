Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale pour le meilleur et surtout pour le pire
Issa Doumbia et ses cupidons du rire, Priscilla Betti et Norbert Tarayre, débarquent pour un épisode avec, au programme, de l'amour, mais surtout de l'amour vache… Vous aimez les couples qui s'adorent, prêts à tout par amour, mais aussi les couples qui se déchirent ? Les enterrements de vie de jeune fille ou de garçon qui partent en vrille ? Les mariages de princesse et les mariages qui dérapent ? Alors ça tombe bien car vous allez vivre le meilleur de l'amour mais surtout l'amour du rire… Issa reçoit le couple plus amoureux de France : Daniela et Nico Capone. Ils s'aiment autant qu'ils se détestent mais attention, pour une fois, c'est eux qui risquent bien de se faire piéger par Issa et sa bande. Nos deux tourtereaux vont vivre une soirée de folie, pleine de surprises mais surtout d'amour. Quelle vidéo occupera fièrement, ou pas, la première place du podium ? © Gulli

