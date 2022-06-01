La légende du dragon
La légende du dragon
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Chargé par le tsar de dessiner la carte de l'Extrême-Orient russe, le cartographe Jonathan Green s'attelle à la tâche. Sa mission va pourtant le mener jusqu'en Chine, accompagné de la jeune Cheng Lan. Ils doivent y affronter une puissante sorcière qui terrorise tout un village. Dans le même temps, à Londres, le véritable tsar, Pierre le Grand, qui est retenu prisonnier dans la même cellule que le père de Chen, réussit à s'évader avec l'aide de Miss Dudley, la femme de Jonathan. © Gulli

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Jeunesse | Film jeunesse | Pour les grands enfants

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