Lara Croft : Tomb Raider, le berceau de la vie
Dans un temple sous-marin, l'archéologue Lara Croft découvre un objet mystérieux contenant les coordonnées de la mythique boîte de Pandore. Mais un commando fait irruption et le lui subtilise. De retour chez elle, Lara Croft reçoit la visite des services secrets. Elle apprend que l'escouade était à la solde du docteur Reiss, un scientifique devenu terroriste. La jeune femme est chargée de retrouver la boîte de Pandore avant lui. Elle n'aura pas trop de l'aide de Terry Sheridan, un ancien agent du MI6. © PARAMOUNT PICTURES

