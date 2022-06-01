Présenté par Nicole Ferroni et Jacky, qui nous livrera secrets et anecdotes, ce jeu sur l'univers des années 90 fait la part belle au "Club Dorothée" avec des jeux mythiques, des images cultes, des fous rires et, en plateau, des chansons inoubliables. Dans chaque émission, deux équipes formées de trois candidats, dont deux personnalités, s'affronteront avec une série de questions sur ces années enchantées qui font désormais partie intégrante de la pop culture ! © Gulli