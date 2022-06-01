Le prime des vérités
Partie 1

Place à une soirée de révélations exceptionnelles avec des questions que tout le monde se pose et des réponses que tout le monde attend ! Les chroniqueurs ne pourront rien esquiver : secrets enfouis, conflits, réconciliations inattendues… vos personnalités préférées se livrent à cœur ouvert. Aux commandes, Cyril Hanouna les pousse dans leurs retranchements pour que toute la vérité éclate ! Soyez prêts pour une émission cash et sans tabou où les surprises vont s’enchaîner. © H2O

Divertissement | Talk show | Humour

  • Tout Beau, Tout N9uf
  • La grosse rigolade

