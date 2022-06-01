L'enfer du devoir
L'enfer du devoir
6play

Le Colonel Terry Childers est envoyé au Yémen pour protéger l'ambassade des États-Unis, cernée par des manifestants hostiles. Une mission qui tourne mal pour cet officier chevronné car la situation dégénère et Childers ordonne à ses soldats de tirer sur les civils. Selon lui, des terroristes cachés dans la foule auraient ouvert le feu et les tirs n'étaient qu'une riposte pour se défendre. Cette tuerie conduit le héros déchu devant la Cour martiale. Abandonné de tous, il se tourne vers un ancien compagnon d'armes, le Colonel Hodges, pour assurer sa défense. Hodges comprend que Childers n'est qu'un bouc émissaire... © PROGRAM STORE

S'abonner

Film | Drame

Vous aimerez aussi...

  • X-Files, le film
    m6replay
  • Tirez la langue, mademoiselle
    m6replay
  • La bataille du rail
    parispremierereplay
  • Day of the dead : bloodline
    parispremierereplay
  • Teen wolf : le film
    m6replay
  • Opération Wolf Hound
    parispremierereplay
  • Maneater : requin tueur
    parispremierereplay
  • X-Files : Régénération
    m6replay
  • Rouge rubis
    m6replay
  • The wave
    parispremierereplay
  • Creepshow
    parispremierereplay
  • Rizzoli & Isles
    tevareplay