Le Colonel Terry Childers est envoyé au Yémen pour protéger l'ambassade des États-Unis, cernée par des manifestants hostiles. Une mission qui tourne mal pour cet officier chevronné car la situation dégénère et Childers ordonne à ses soldats de tirer sur les civils. Selon lui, des terroristes cachés dans la foule auraient ouvert le feu et les tirs n'étaient qu'une riposte pour se défendre. Cette tuerie conduit le héros déchu devant la Cour martiale. Abandonné de tous, il se tourne vers un ancien compagnon d'armes, le Colonel Hodges, pour assurer sa défense. Hodges comprend que Childers n'est qu'un bouc émissaire... © PROGRAM STORE