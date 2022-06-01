Rouge rubis
Rouge rubis
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Gwendolyn est une jeune Londonienne ordinaire. Un jour, alors qu'elle rentre du lycée, elle est soudainement transportée en 1900 par une force inconnue. De retour dans le présent, elle est approchée par une société secrète qui la surveille depuis sa naissance. Elle est en fait la dernière voyageuse, le Rubis. Aux côtés de son charmant partenaire Gideon de Villliers, elle devra voyager à travers les âges pour accomplir de mystérieuses missions… © 2013 Lieblingsfilm GmbH

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Film | SF & Fantastique | Film européen

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