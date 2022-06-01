X-Files, le film
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Après la destruction terroriste d’un immeuble fédéral à Dallas, les agents du FBI Fox Mulder et Dana Scully découvrent les indices d’un complot mondial. Avec l’aide d’un professeur paranoïaque, ils vont traquer ce virus mortel dont l’origine pourrait être extraterrestre. Confrontés à un puissant Syndicat prêt à tout pour protéger ses secrets, Mulder et Scully poursuivront leur enquête du Texas jusqu’aux glaciers de l’Antarctique qui abritent, peut-être, le plus terrible des secrets… © 1998 by Twentieth Century Fox Film Corporation All rights reserved

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Film | SF & Fantastique | Film américain

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