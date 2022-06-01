Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale panique à la maison
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Issa Doumbia et ses promoteurs du rire se tapent l'incruste dans votre salon ! Que ce soit dans la cuisine, le salon, la salle de bains ou encore la chambre à coucher, nos maladroits débarquent pour mettre le bazar chez vous et on peut vous le dire, ça va déménager ! Issa et ses trois colocataires préférés, Norbert Tarayre, Séverine Ferrer et Priscilla Betti, ont décidé d'inviter la plus belle de leurs voisines : Hélène Ségara ! © Gulli

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Jeunesse | Emission | Pour les grands enfants

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