Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier

Issa Doumbia et ses promoteurs du rire se tapent l'incruste dans votre salon ! Que ce soit dans la cuisine, le salon, la salle de bains ou encore la chambre à coucher, nos maladroits débarquent pour mettre le bazar chez vous et on peut vous le dire, ça va déménager ! Issa et ses trois colocataires préférés, Norbert Tarayre, Séverine Ferrer et Priscilla Betti, ont décidé d'inviter la plus belle de leurs voisines : Hélène Ségara ! © Gulli