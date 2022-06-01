La reine Maillan
La reine Maillan
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Petite provinciale montée à Paris après la Seconde Guerre mondiale, Jacqueline Maillan devient, à 40 ans, la plus grande star comique de son époque. Mais derrière la reine du rire se cache une femme complexe, secrète, d’une intelligence rare. Maîtrisant une palette de jeu extraordinaire, du burlesque aux comédies plus mordantes, elle travaille avec les plus grands. À travers des archives inédites et les témoignages de celles et ceux qui l’ont connue ou qui ont été marqués par son œuvre, le film éclaire l’influence durable de cette artiste hors norme. Icône populaire, figure de la communauté gay, femme libre dans un monde d’hommes, Jacqueline Maillan a ouvert la voie. Un portrait vibrant, drôle et bouleversant, celui d’une artiste furieusement moderne : La Maillan. © AH ! PRODUCTION

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Documentaire | People | Culture

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