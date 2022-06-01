Les 20 chanteuses préférées des Français
Les 20 chanteuses préférées des Français
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De Lara Fabian à Céline Dion en passant par Angèle, Jain, Christine and The Queens ou Cœur de Pirate, ces artistes ont réussi à créer un lien unique avec le public. Derrière ces femmes se cachent des voix de légende, des chansons mythiques mais aussi des histoires insoupçonnées. Ce sont aussi des auteures, compositrices et interprètes engagées qui ont su faire entendre leur voix pour faire avancer la société. Quelle chanteuse s'est hissée à la première place et a su conquérir le cœur des Français ? © CARSON PROD

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Divertissement | Musique

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