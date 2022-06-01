Découvrez les 20 chansons préférées des Français grâce à un sondage réalisé par l'IFOP. Jérôme Anthony vous fait découvrir des anecdotes insolites sur les circonstances de la création de ces chansons phares. Ce classement réunit les plus gros succès d'il y a quelques années, qui raviveront de nombreux souvenirs comme « Les démons de minuit » d'Émile et Image, « Belle-île-en-mer » de Laurent Voulzy, « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion ou « Encore et encore » de Francis Cabrel... © CARSON PROD