Les 20 chansons préférées des Français
Les 20 chansons préférées des Français
m6replay

Découvrez les 20 chansons préférées des Français grâce à un sondage réalisé par l'IFOP. Jérôme Anthony vous fait découvrir des anecdotes insolites sur les circonstances de la création de ces chansons phares. Ce classement réunit les plus gros succès d'il y a quelques années, qui raviveront de nombreux souvenirs comme « Les démons de minuit » d'Émile et Image, « Belle-île-en-mer » de Laurent Voulzy, « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion ou « Encore et encore » de Francis Cabrel... © CARSON PROD

Voir la vidéo

Divertissement | Musique

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Notre-Dame de Paris - les grandes retrouvailles 25 ans après
    m6replay
  • Fréquenstar
    w9replay
  • Génération Hit Machine
    w9replay
  • Show me your voice
    m6replay
  • HDM : l'hebdo de la musique
    w9replay
  • Festival Tomorrowland
    w9replay
  • Céline Dion raconte D’eux
    m6replay
  • Les 9 artistes qui ont marqué l'année 2024
    w9replay
  • Jean-Michel Jarre - Versailles 400
    w9replay
  • Tous avec le Maroc
    m6replay
  • L'histoire secrète des comédies musicales
    m6replay
  • Les incroyables talents de la musique
    m6replay