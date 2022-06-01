S1 E1 - En pleine mer

Pearl Nolan, propriétaire d'un restaurant local, poursuit son rêve de créer une agence de détectives. Elle est rapidement impliquée dans une première affaire après avoir découvert le corps d'un ami proche. Elle s'associe alors avec l'inspecteur Mike McGuire, le nouveau chef de la police locale qui a été transféré de Londres pour échapper à son passé. Bientôt, un deuxième cadavre apparaît... © 2021 Mignonette Productions Limited