Dans le seul village qui résiste à César, Obélix tombe amoureux d'une superbe Gauloise, Falbala, malheureusement fiancée à Tragicomix. Lorsque Falbala et Tragicomix sont kidnappés, celui qui leur a porté atteinte n'imagine pas qu'il vient de réveiller la colère du petit village gaulois... Les fiancés sont faits prisonniers par des marchands d'esclaves qui les envoient à Rome où ils seront offerts aux lions du Colisée. Astérix et Obélix remontent leurs traces... © Gulli