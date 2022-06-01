Ripoux 3
Ripoux 3
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René, ancien policier véreux, hérite d'un sac rempli de billets refilé par son ami Chen, restaurateur chinois de Belleville, alors que la police fait une descente dans l’établissement. En fuyant, René perd le sac. Mais personne ne croit sa version des faits, ni la mafia chinoise, ni la police. En particulier son ancien complice, François, qui travaille désormais à la préfecture et doit prendre en charge le filleul de son supérieur, Julien. Traqué, René décide de changer d'identité. © GAUMONT

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Film | Comédie | Thriller

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