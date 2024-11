Commenté par Sylvie Tellier et François Pier Pélinard-Lambert Après Diane Leyre en 2023, c’est Indira Ampiot, tout juste 20 ans, Miss France 2023 et Miss Guadeloupe 2022, qui représentera la France et tentera de remporter la très disputée couronne de l'élection Miss Univers au Mexique. Originaire de Basse-Terre en Guadeloupe, grande sportive et passionnée par le dessin, Indira Ampiot sillonne depuis un an les routes de l’Hexagone à la rencontre des Français et se prépare pour son premier concours international. Elle n’espère qu’une chose : faire rayonner la France et se hisser sur la plus haute marche du podium à l’image de l’incroyable parcours d’Iris Mittenaere en 2016/2017. © JKN UNIVERSE LLC