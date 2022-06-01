De retour en Bretagne, la capitaine Morgane Ledantec est confrontée à la découverte d'ossements humains après la chute d'un chêne lors d'une tempête. La victime était adepte du druidisme, auquel Morgane a été initiée à l'adolescence par sa marraine, la troublante Katell. Douée d'une capacité de prescience qu'elle a toujours occultée et qui va se réveiller peu à peu au fil de son enquête, Morgane va devoir renouer avec ses amis de jeunesse qui semblent avoir quelque chose à cacher. © FILM ET PICTURE